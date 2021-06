Garante dei disabili a Marsala: sarà la volta buona?

La nomina del garante dei disabili è uno dei temi principali della seduta del Consiglio comunale di oggi. Il massimo consesso civico tornerà a riunirsi alle 17, con un ordine del giorno che comprende 13 punti. Nella convocazione diramata dal presidente Enzo Sturiano si fa riferimento alle comunicazione e alle interrogazioni, al regolamento per l’istituzione dell’Albo comunale delle associazioni e del volontariato, al regolamento per la disciplina delle agevolazioni per le nuove attività produttive e poi a due mozioni (intitolazione lungomare Boeo all’archeologa Honor Frost, sostegno al ddl Zan), e a quattro atti di indirizzo (scioglimento Marsala Schola, riqualificazione ex scuole “Lombardo Radice” e “Cosentino”, sostegno al settore agricolo e vitivinicolo, elenco dei beni che hanno interesse storico-culturale).

La vicenda del garante dei disabili si trascina da anni a Marsala. In applicazione della legge regionale, il Comune di Trapani lo ha nominato nel 2017, quattro anni fa. Si tratta, lo ricordiamo, di una figura che, in piena autonomia politica ed amministrativa, agisce sul territorio per rimuovere gli ostacoli sociali e culturali e dare pari dignità ed opportunità alle persone disabili. Dopo tentennamenti ed esitazioni, incalzato dall’attivista dei diritti delle persone disabili, Vittorio Alfieri, il Consiglio comunale approvò nel 2019 la modifica allo Statuto che decretò l’istituzione, anche a Marsala, di questa importante figura. Poco meno di un anno dopo, il Settore Servizi alla Persona ha pubblicato un avviso pubblico. Esclusi due nominativi per mancanza dei requisiti richiesti, i sei candidati della short list tra cui dovrà scegliere il Consiglio comunale di Marsala sono: Perla Lo Grasso, Irene Tarantino, Anna Maria Casano, Giuseppe Puglia, Marilena Titone, Maria Ilenia Roberta Bonanno. Proprio quest’ultima fu la più votata nella seduta consiliare del 20 maggio, quando il punto fu messo in votazione, ma non si raggiunse il quorum previsto e si decise di rinviare tutto in seguito alla sessione di bilancio.