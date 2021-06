Mazara: sorvegliato speciale non trovato in casa, pena un anno di carcere

Nel fine settimana appena trascorso i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Mazara del Vallo hanno tratto in arresto M. A. mazarese 24enne, per aver violato gli obblighi cui era sottoposto.

Nel corso di servizi istituzionali volti al controllo di soggetti gravati da misure restrittive alternative i militari dell’Arma, dovendo notificare un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dal Tribunale di Marsala, si portavano presso il domicilio di M. A., in atto sottoposto alla misura di prevenzione della Sorveglianza Speciale di P. S., Obbligo di Soggiorno e libertà controllata per svariati reati commessi in precedenza contro il patrimonio e la persona, constatandone per l’ennesima volta l’assenza.

Dopo delle accurate ricerche i Carabinieri rintracciavano l’uomo presso l’abitazione dei genitori. Tratto in arresto, al termine delle formalità di rito, veniva tradotto presso il carcere “Pietro Cerulli” di Trapani dove dovrà espiare la pena di un anno.