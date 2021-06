Marsala: acque fognarie in mare, riparato il guasto all’impianto di depurazione

Per qualche ora, a causa di un guasto all’impianto di depurazione, si sono riversate in mare, nella zona retrostante il molo Colombo (quello che conduce alla lanterna bianca) acque, derivanti dalla rete fognanria, non sottoposte al processo di purificazione.

La causa secondo quanto si è avuto modo di apprendere oggi dai responsabili di EcoTecnica, la ditta che gestisce il depuratore, è da ricercarsi in black out elettrico che ha causato il blocco dell’impianto.

Una situazione incresciosa e delicata che ha visto prontamente intervenire l’Amministrazione Grillo.

“Da subito, dopo essere venuti a conoscenza della problematica abbiamo attivato la Ecotecnica che nel volgere di pochissimo tempo ha ovviato al guasto – precisa l’assessore Giuseppe D’Alessandro, titolare della delega al servizio idrico -. E’ chiaro che attendiamo un rapporto dettagliato sull’increscioso inconveniente. Intendiamo, infatti, accertare eventuali responsabilità perché incidenti come questi non abbiano più a verificarsi”.