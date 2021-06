Rifiuti. Insediato il CdA della Trapani Nord, presidente è l’assessore marsalese Michele Milazzo

Si è insediato ufficialmente questa mattina il nuovo Consiglio di Amministrazione della S.R.R. Trapani Nord nominato lo scorso 8 giugno dall’Assemblea dei Sindaci dei Comuni che ne fanno parte: Alcamo, Buseto Palizzolo, Calatafimi Segesta, Castellamare del Golfo, Custonaci, Erice, Favignana, Marsala, Paceco, Pantelleria, San Vito Lo Capo, Trapani, Valderice, e dal rappresentante dell’ex Provincia Regionale di Trapani ora Libero Consorzio dei Comuni.

Il nuovo Consiglio di Amministrazione è composto dall’assessore Michele Milazzo del Comune di Marsala (Presidente), dall’assessore Ninni Romano del Comune di Trapani (vice presidente) e dall’assessore Enzo Abate del Comune di Castellammare del Golfo. Le funzioni di Segretario vengono svolte da Andrea Giacalone, segretario comunale di Marsala.

Il neo Cda si è messo subito all’opera facendo il punto sui prossimi impegni che vedranno la società chiamata a dare un’accelerata soprattutto riguardo alla realizzazione dell’impiantistica necessaria nonché a garantire l’autosufficienza dell’intero ambito per rendere un servizio più efficiente, oltre che per ridurre i costi del trattamento e dello smaltimento dei rifiuti raccolti.

Oggi per il nuovo CdA è stata anche l’occasione per incontrare i vertici della Trapani Servizi Spa con i quali, in un clima di sereno confronto, si è condiviso l’avvio di un percorso comune al fine di migliorare il processo di conferimento nell’impianto di contrada Belvedere.

Al termine dell’incontro il Presidente Michele Milazzo ha sottolineato che sarà cura del nuovo Cda impegnarsi per migliorare, con la massima collaborazione di tutte le amministrazioni coinvolte, la gestione dell’intero ambito.