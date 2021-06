Palmeri in visita al Centro Csar di Birgi

Visita della deputata regionale Valentina Palmeri presso la base dell’Aeronautica Militare di Trapani. “Dopo la recente approvazione presso il Parlamento Siciliano del ddl voto – dichiara Valentina Palmeri – che prevede un inasprimento delle pene a carico dei piromani, mediante l’applicazione di una pena pecuniaria ed il sequestro dei beni, nonché la stipula di Protocolli di Intesa tra Stato-Regione per l’utilizzo di velivoli militari a pilotaggio remoto, per il monitoraggio dei siti a rischio, al fine di avere un diretto confronto con coloro che sono chiamati a svolgere l’azione di contenimento e spegnimento nella campagna AIB, ho chiesto un incontro con il Comandante e gli equipaggi dell’82° Centro C.S.A.R., reparto impegnato nel contrasto alla piaga degli incendi che affligge il nostro territorio“.

Durante l’incontro, l’onorevole Palmeri ha avuto modo di conoscere quanto l’Aeronautica Militare quotidianamente fa a tutela dei cittadini, in particolare, oltre a visitare le strutture e apprezzare gli elicotteri e i materiali in dotazione ai militari, ha approfondito la catena di comando e controllo che garantisce H24 la ricerca e il soccorso in mare e su terra e che assicura, dal 15 giugno al 30 settembre, un ulteriore equipaggio pronto al decollo per la lotta agli incendi.

“Un incontro interessante e proficuo – continua Valentina Palmeri – che è servito anche a chiarire come concretizzare gli obiettivi della legge di recente approvazione, nonché a confermare che occorre in ogni caso migliorare ed incidere sull’attività di monitoraggio e prevenzione a livello regionale. E con riferimento a ciò assumo l’impegno di sollecitare il governo regionale in tal senso, mediante opportuni atti ed interventi, nell’espletamento del ruolo istituzionale che ricopro”. “L’impiego dei nostri elicotteri HH-139 in configurazione antincendio è una delle capacità duali che la Difesa mette a servizio del Paese, nello specifico, grazie all’accordo con la Protezione Civile Nazionale, siamo impiegati per il contrasto ai roghi nelle aree più sensibili e qui in Sicilia occidentale siamo integrati nel dispositivo antincendi boschivi regionale dal 2018”, quanto dichiarato dal Maggiore Angelo Mosca, Comandante dell’82° Centro C.S.A.R.