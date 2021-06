Cantine Alcesti conquista due Oro e una Medaglia d’Argento al Concorso Enologico Città del Vino

PUBBLIREDAZIONALE_ La Cantina Alcesti di Marsala è stata pluripremiata al Concorso Enologico Internazionale Città del Vino 2021 con due Medaglie d’Oro e una Medaglia d’Argento.

Nello specifico, la bottiglia Katria Grillo Sicilia Doc Spumante Brut 2019 e lo Zibibbo IGT Terre Siciliane 2020 si aggiudicano la Medaglia d’Oro, mentre la Medaglia d’Argento è stata assegnata al Grillo Edesia Sicilia Doc 2020.

“Sono premi che certamente ci rendono orgogliosi del lavoro che si sta sviluppando in azienda, dopo un periodo difficile per tutti – fa sapere Michele Di Gregorio, Area Manager dell’azienda vinicola Alcesti -. Che possano questi premi ricevuti essere un segnale di netta ripresa per i mercati colpiti da questo periodo che, speriamo, possa diventare al più presto solo un triste ricordo. Il nostro impegno è sempre concentrato nel comunicare le bellezze del nostro territorio attraverso la qualità dei nostri vini”.