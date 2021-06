San Teodoro: rimossi i paletti dal lido

Questa mattina l’ex concessionario del Lido di San Teodoro, ottemperando ad un’ordinanza della Capitaneria, ha provveduto a rimuovere i paletti che rendevano pericolosa la fruizione della spiaggia di San Teodoro. La vicenda, nei giorni scorsi, era stata oggetto di segnalazione anche da parte dell’associazione strutture turistiche di Marsala, che aveva evidenziato come la presenza dei citati paletti, con tanto di chiodi arrugginiti in evidenza, costituiva un potenziale pericolo per gli avventori del litorale.

“Siamo contenti – scrive a riguardo l’Ast – che il nostro modo di agire sul territorio porta dei risultati visibili e per questo invito tutti i cittadini a segnalare sempre le cose che non vanno alle autorità preposte e a tutti quei soggetti portatori di interessi generali. Cogliamo l’occasione per ribadire che una buona amministrazione con tanto di risorse umane ed economiche non dovrebbe aspettare le segnalazioni dei cittadini per agire nei modi e nei tempi opportuni”.

Nelle scorse settimane l’Amministrazione comunale aveva provveduto a delimitare l’area con appositi segnali per salvaguardare l’incolumità degli utenti. Oggi, finalmente, quella che è considerata una delle spiagge più belle e iconiche del litorale marsalese è stata restituita alla piena fruibilità degli utenti, sia lilibetani che turisti.