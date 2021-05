Vaccini ai maturandi di Marsala e Petrosino: allestito hub al Centro di Sappusi

Da domani anche gli studenti di Marsala e Petrosino potranno vaccinarsi. E’ stato infatti allestito al centro Sociale di Sappusi un hub vaccinale riservato ai maturandi di tutti gli istituti del territorio, sulla scia di quanto disposto dalla Regione Siciliana nei giorni scorsi per andare incontro alle esigenze di quella fascia di popolazione scolastica che andrà a sostenere gli esami del prossimo giugno. Le procedure avranno inizio a partire dalle 8.30 di domattina nella sala auditorium della struttura di via Falcone, secondo un calendario concordato e condiviso con i dirigenti scolastici. I primi a vaccinarsi saranno gli studenti del Liceo Scientifico “Pietro Ruggieri” e del Liceo Statale Pascasino che dovranno affrontare la prossima maturità. Venerdì toccherà agli studenti dell’Itet Garibaldi e dell’Istituto Agrario ed Alberghiero “Abele Damiani”. Sabato 29 si vaccineranno i maturandi dell’Istituto “Giovanni XXIII – Cosentino” e dell’Istituto Tecnico per Geometri di Petrosino.

“L’amministrazione comunale ha naturalmente accolto con favore l’iniziativa dell’ASP – ha sottolineato il sindaco Massimo Grillo – Tutto quello che può velocizzare la campagna di vaccinazione ci trova pronti a collaborare e a fare il massimo per migliorare e semplificare il servizio. Solo grazie ad una campagna di vaccinazione di massa usciremo il prima possibile da questa emergenza che ha stravolto le nostre vite”. “Come amministrazione – aggiunge il vicesindaco Paolo Ruggieri – ci teniamo a ringraziare il personale dell’ASP e in particolar modo al dottor Antonio de Santis, i dirigenti del comune e l’Ufficio dei Servizi Sociali per i Minorenni diretto del Ministero della Giustizia dal dottore Salvatore Inguì che gestisce i locali di Sappusi e che ha reso immediatamente fruibili i locali dell’Auditorium con grande spirito di servizio. Questo secondo hub vaccinale, per quanto temporaneo, serve ad evitare di congestionare il centro già operativo nei locali del Campus Bio Medico dell’Ospedale Paolo Borsellino e a rendere più sicuro e veloce il servizio”.