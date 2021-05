Piazze Solidali, a Marsala si affida il servizio che impegna soggetti svantaggiati

A seguito della proroga del servizio sociale “Piazze Solidali”, così come deliberato dalla Giunta Grillo di Marsala, l’Assessorato alle Politiche sociali diretto da Giuseppe D’Alessandro rende noto che è stato pubblicato l’Avviso per affidare il servizio – di durata semestrale – ad un Ente del Terzo settore iscritto da almeno un anno al relativo Albo comunale. La proposta progettuale, va presentata entro il prossimo 29 Maggio, secondo le modalità indicate nell’Avviso, online sul sito istituzionale del Comune di Marsala all’indirizzo http://www.comune.marsala.tp.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/30955

Il servizio “Piazze Solidali” impiega soggetti svantaggiati in attività di pulizia e di mantenimento del decoro in una decina di siti del centro urbano individuati dall’Amministrazione comunale.