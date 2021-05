Il Marsala Futsal in play off, batte il Palermo e arriva il plauso dell’Amministrazione

Il Marsala Futsal, nell’ultima giornata della stagione regolare di serie

C1 di Calcio a 5, batte in trasferta il Palermo, chiude al terzo

posto in classifica piazzandosi su un posto d’onore in griglia play off,

che vale la promozione al campionato Nazionale di serie B, della

prossima stagione. Nonostante il momento di gioia, però, il Presidente

lilibetano, Paolo Tumbarello, non perde occasione per rimarcare di come

sarebbe bello che l’amministrazione comunale di Marsala facesse un

giusto elogio ai ragazzi di questa squadra che per l’80 % sono

marsalesi.

A Palermo il Marsala si è imposto 2 a 4 al culmine di una gara perfetta.

Un impeccabile fase difensiva che solo negli ultimi minuti ha

leggermente vacillato, ed una cinica e spietata fase offensiva ha

consentito di portare a casa l’intera posta in palio. Con 23 punti, la

formazione azzurra, si è piazzata al terzo posto e godrà del

vantaggio di disputare due delle tre gare dei play off tra le mura

amiche. Già sabato ospiterà il San Vito lo Capo, mentre mercoledì

ancora in casa affronterà il Palermo Futsal, per concludere in fine

sabato 5 giugno sul campo del Real Termini.

Con Gaspare Pellegrino, fuori dai giochi per un lieve risentimento

muscolare in fase di riscaldamento, l’intenso primo tempo si è concluso

con il doppio vantaggio per il Marsala grazie alle reti al 10’ di Pizzo

e al 28’ di Patti, autore di un gran goal da posizione defilata. Un

ottimo Marsala che si è difeso con ordine e colpito con cinica

precisione, anche se in almeno un paio di occasioni sono stati

provvidenziali gli interventi dall’estremo difensore Buffa. La ripresa

ha ricalcato il copione della prima frazione di gioco con gli azzurri

intenti a spezzare l’assedio rosanero per poi colpire di rimessa al 49’

minuto con Lo Presti. Sullo 0 a 3 l’incertezza di Buffa, su un tiro non

proprio irresistibile di Marretta, ha regalato ai padroni di casa la

speranza di riaprire il match. Ancora un paio di parate del portiere

azzurro e poi la rasoiata di Patti, autore di una doppietta, ha chiuso

definitivamente il discorso. In pieno recupero, ininfluente, il goal di

Mineo per i rosanero.

“Dovevamo rispondere “presente” a questo incontro – ha affermato capitan Pellegrino – lo abbiamo fatto con autorevolezza, non tanto per la classifica ma per noi stessi, per comprendere la nostra reale forza. Adesso inizia il bello!”

Il tabellino della gara

Palermo C5: Costanzo, Baucina, Carta, D’Antoni, Dariccia, Feliciello,

Marretta, Melville, Mineo, Rizzuto, Sorrisi, Vitiello. Allenatore

Roberto Zapparata;

Marsala Futsal: Buffa, Pellegrino Gabriele, Patti, Pizzo, Farina, La

Grutta, Pellegrino Gaspare, Costigliola, Seccia, Foderà, Lo Presti;

Arbitri: Antonino Molonia della sezione di Messina e Pietro Patanè della

sezione di Barcellona P. di G.;

Marcatori: 10’ Pizzo (M), 28’ e 60’ Patti, 49 Lo Presti, 52’ autorete

Buffa (M), 60’+3 Mineo (P);

Ammoniti: 24’ Lo Presti (M), 25’ Feliciello (P), 26’ Farina (M), 52’

Melville (P);

Note: gara giocata senza presenza di pubblico.

“È con enorme piacere che apprendo dell’ottimo piazzamento del Marsala Futsal nel campionato di C1 di Calcio a Cinque, guadagnandosi l’accesso ai play off per la promozione in B nazionale – afferma il Sindaco Massimo Grillo -. Lavorare con impegno e passione è fondamentale per ottenere questi risultati, con un valore aggiunto costituito dalla massiccia presenza in squadra di giovani marsalesi. Un orgoglio per la Città che, ne sono certo, si augura che il sogno continui. Dal canto nostro, al termine di questa impegnativa fase aspettiamo atleti e dirigenti a Palazzo Municipale per tributargli il grazie di tutta la nostra comunità”. Si associano ai complimenti il Vice Sindaco Paolo Ruggieri e l’Assessore allo Sport Michele Gandolfo, che insieme al Sindaco Grillo porgono alla Futsal un grosso “in bocca al lupo” per il prossimo incontro casalingo di Sabato con il San Vito lo Capo.