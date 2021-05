Le proposte del circolo marsalese di “Diventerà Bellissima” all’amministrazione : “Creare una grande area pedonale”

Sulla via Roma da sempre si sono alternate varie proposte. Sulla sua viabilità e sul rifacimento ci sono state campagne elettorali da parte di sindaci di opposti schieramenti. Insomma la centralissima arteria che conduce a Porta Mazara, passano gli anni ma ritorna periodicamente alla ribalta del dibattito politico e si arricchisce di proposte che talvolta scatenano anche proteste. Non è la prima volta che i commercianti e gli abitanti, in merito a presunte parziali o totali chiusure, hanno manifestato e sono arrivati, anche di recente, alla raccolta di firme per modificare o impedire delibere che stavano per cambiarne l’assetto viario. Prima di arrivare alla proposta che ci giunge dal circolo “Enrico Russo” di Diventerà Bellissima di Marsala, facciamo un flash per illustrare l’attuale situazione.

Nella strada c’è una corsia, pensata dall’amministrazione precedente a quella attualmente in carica che permette solo il transito dei veicoli pubblici (bus navetta), ma che in realtà non vi sono quasi mai transitati. Il restringimento della strada ha portato l’abolizione di tantissimi posti macchina anche a pagamento (strisce blu), ma le vetture per oltre metà del tragitto continuano a sostarvi malgrado l’idea era quella di dedicare questo spazio soltanto alla due ruote. La domenica e i pomeriggi prefestivi dopo le polemiche degli anni passati, la strada continua ad essere chiusa al traffico veicolare. Insomma ancora nulla di nuovo e errori antichi che vengono perpetuati.

“Noi del Circolo Enrico Russo e del Coordinamento comunale di #DiventeràBellissima – si legge nella nota stampa – crediamo che la via Roma deve essere messa al centro di un progetto di valorizzazione e di sviluppo economico, in modo che non sia il salotto della città solo a parole ma anche nei fatti. Per questo proponiamo all’amministrazione il progetto del “Centro commerciale naturale e via del gusto”, il cui obiettivo principale è quello di dedicare questa via sia alle attività commerciali che alle attività “food e beverage” che mettono in risalto i prodotti del nostro territorio e soprattutto il nostro vino il “Marsala”.

Con le normative anticovid è importante e necessario creare nuovi spazi e rimodulare la città affinché bar e ristoranti possano svolgere il loro lavoro. Inoltre sempre più città stanno avendo un approccio “green” ampliando le aree pedonali e verdi, incentivando una mobilità sempre più eco-sostenibile”.

Per gli iscritti del circolo che fa riferimento al presidente della Regione Nello Musumeci si tratta dell’arteria “…più idonea per sviluppare questo progetto sia rendere la via Roma una grande area pedonale, dando la possibilità ai locali e ai bar che si affacciano su suddetta via di installare dei Dehors, senza pagare il suolo pubblico.

Inoltre si potrebbe abbellire con decorazioni floreali, botti ed altri macchinari che richiamerebbero le varie fasi della lavorazione del vino e dei prodotti tipici del nostro territorio, si potrebbero anche mettere dei display multimediali dove si racconta la storia del vino Marsala e delle cantine del territorio”.

Per realizzare questo progetto, propongono gli esponenti del circolo, è necessario riaprire il posteggio della stazione dell’area dello scalo merci e potenziare il posteggio comunale.





“Invitiamo l’amministrazione ad inserire nel contesto di una rimodulazione della viabilità del centro storico dando assoluta priorità al transito dei mezzi di soccorso in tutte le strade del centro. A tal proposito è assurdo e penalmente perseguibile chiudere le strade strette ed impedire, a causa della presenza di tavoli, il transito di un mezzo di soccorso quale ambulanza, vigili del fuoco, forze dell’ordine e soprattutto le carrozzine dei diversamente abili. Ovviamente l’amministratore deve concertare il tutto con gli esercenti e le associazioni di categoria”.