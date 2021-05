Un vasto incendio è divampato ieri su Monte Bonifato ad Alcamo. Le fiamme sono arrivate a lambire le case, con una puzza di bruciato che si è propagata per l’intera Città. Le fiamme hanno interessato tutto il versante lungo via Kennedy e sono giunte a valle, dove si trovano molte villette. Sul posto stanno lavorando i Vigili del fuoco e la Croce Rossa. In azione anche un canadair.

Le forze dell’ordine e i volontari della protezione civile