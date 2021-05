E’ morto l’imprenditore Michele Mazzara. Fu coinvolto in diverse indagini antimafia

E’ morto Michele Mazzara. Malato da tempo, aveva 62 anni.

Personaggio discusso del mondo imprenditoriale trapanese, nel 1997 fu arrestato per avere favorito la latitanza di boss mafiosi del calibro di Matteo Messina Denaro. Patteggiata la condanna a 14 mesi, nel giro di qualche anno da semplice agricoltore è diventato uno dei più ricchi imprenditori del territorio, con interessi e affari nel settore agricolo, nell’edilizia e persino in ambito ricettivo. Era lo stesso Mazzara, infatti, a gestire a San Vito Lo Capo l’hotel Panoramic. Non a caso, era soprannominato “il Berlusconi di Dattilo”.

Successivamente fu coinvolto nell’operazione antimafia Eden, ancora una volta legata alla rete che favorì la latitanza e gli affari di Messina Denaro e nel 2015 gli furono confiscati beni per 26 milioni di euro. Successivamente, a causa di un vizio di forma, la Cassazione accolse l’istanza dei suoi legale, autorizzando la restituzione dei beni oggetto di confisca. Lo scorso anno, in seguito a un’ulteriore attività di indagine sulle attività e i movimenti economici di Michele Mazzara, il Tribunale di Trapani emise un provvedimento di sequestro patrimoniale per una somma complessiva pari a 18 milioni di euro.