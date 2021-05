Marsala: erbacce e rifiuti invadono il litorale sud dei lidi

Una situazione indecorosa e annosa quella del Lungomare Mediterraneo. Grazie alla segnalazione di diversi cittadini, poniamo l’attenzione sul versante Sud, nella strada che porta ai lidi.

A partire dalla zona del Lido Pakeka, molti cittadini, in particolare residenti, lamentano la scarsa manutenzione del verde per quanto riguarda la costa e quindi l’area pubblica, che spesso viene sporcata dai rifiuti o sfabbricidi, oppure semplicemente da chi getta in maniera sconsiderata, erbacce, rami, ecc., materiale proveniente dai propri terreni.

Il malcontento si estende anche alle erbacce e ai canneti soprattutto, che ricoprono il guard rail del litorale, così come i terreni privati invasi dall’erba incolta e che – come da regolamento comunale – dovrebbero essere ripuliti per evitare il rischio incendi nella stagione estiva e fino al prossimo ottobre.