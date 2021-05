Francesco Licata confermato presidente dell’Avis Provinciale di Trapani

Al cine teatro Olimpia “Gregorio Mangiagli” di Campobello di Mazara, ieri si è insediato il Consiglio direttivo dell’Avis Provinciale Trapani, i cui 23 componenti (espressione di circa 8000 soci avisini) sono stati eletti nella 45^ Assemblea ordinaria dei soci svoltasi il 15 maggio nella stessa location, alla presenza dei 14 presidenti Avis comunali e del presidente del collegio revisori dei conti, Francesca Maria Cangemi.

La seduta, presieduta dal comitato elettorale (Enza Maria Giglio Avis Petrosino, Andrea Fontana Avis Gibellina), si è aperta con gli adempimenti di rito dell’accettazione carica da parte dei 23 consiglieri. La commissione elettorale prendendo atto delle accettazioni dei consiglieri eletti, hanno dichiarato ufficialmente insediato il consiglio direttivo dell’Avis Provinciale per il quadriennio 2021/2024.

A questo punto si è passati alla discussione per le ipotetiche candidature come presidente dell’Avis Provinciale Trapani. Il primo ad intervenire è stato il presidente Avis Castelvetrano Alfredo Barresi che ha dichiarato appoggio incondizionato alla ricandidatura di Francesco Licata, a seguire Francesco Di Stefano e Stefano Agueci Avis Salemi, Pasquale Zinnanti Avis Castelvetrano, Alberto Zulian presidente Avis Paceco, Vito Puccio Avis Campobello di Mazara, Antonino Mangialomini Avis Partanna, Paolo Pellicane Presidente Avis Santa Ninfa che hanno tutti sottolineato l’importante ed efficiente lavoro che ha portato avanti l’esecutivo provinciale “capitanato” Licata in questo quadriennio, dimostrato dall’incremento di circa 2500 sacche di sangue ed emo componenti dal 2017 ad oggi (raggiungendo quota 14000 donazioni) e l’incremento di circa 1400 soci donatori, per non parlare di tutte le iniziative portate avanti per la legalità, per la tutela dell’ambiente e la tutela della salute pubblica. Visti gli interventi che intraprendevano una unica direzione, Francesco Licata ha accettato la ricandidatura ricevendo il voto unanime per acclamazione di tutti i presenti.

Primo impegno istituzionale Avis Provinciale Trapani di Francesco Licata, guidare come capo delegazione i 17 delegati persone fisiche e i 14 (presidenti) delegati persone giuridiche delle Avis della provincia di Trapani alla 51^ Assemblea Regionale Avis Sicilia che si svolgerà a Santa Flavia (PA) il 5 e 6 Giugno 2021.