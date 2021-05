Lega Marsala: “Allarme abbandono indumenti, il Comune provveda a installare nuovi contenitori”

Da un paio di settimane si assiste all’abbandono di indumenti usati davanti l’isola ecologica posizionata al Salato, nel litorale di Marsala, ma anche accanto ai pochi contenitori colorati differenziati collocati sul territorio; questo è causa dell’ulteriore aggravio di assenza di decoro urbano in città che, ormai prossima finalmente ad accogliere la stagione turistica, non ci si può permettere.

La sezione Lega Sicilia per Salvini Premier di Marsala propone all’Amministrazione comunale l’installazione urgente di nuovi e ulteriori contenitori per la raccolta del tessile e degli indumenti usati da collocare sia per strada che nei vari centri di raccolta e l’avvio di una necessaria campagna di comunicazione e informazione per la cittadinanza.

“Di fatto, se è pur vero che fino ad oggi quei pochi contenitori presenti a Marsala non sono stati usati dalla cittadinanza nel modo corretto – scrivono dalla Lega locale -, spesso utilizzati per il conferimento illecito di rifiuti di vario genere, bisogna comunque continuare a contrastare il fenomeno con l’incremento di ulteriori controlli, l’ausilio di figure come le guardie ambientali e aspre sanzioni per i trasgressori. I raccoglitori destinati alla raccolta di indumenti usati risultano strumento importante per una raccolta differenziata più efficiente, una migliore gestione del ciclo dei rifiuti, e consentiranno a quei tanti cittadini virtuosi di contribuire al miglioramento della raccolta con il recupero di quanto eliminato che inciderà positivamente sulla percentuale di raccolta differenziata: più è alta la percentuale di differenziata, meno l’Ente Comune spenderà per il conferimento in discarica dei rifiuti indifferenziati con il conseguente risparmio per tutti. L’amministrazione comunale ha il compito di fornire il giusto indirizzo ai marsalesi, puntare su una buona campagna di comunicazione che con le corrette informazioni e i buoni strumenti saranno in grado di dimostrare la volontà di far bene e meglio e il rispetto del bene comune che è la città“.