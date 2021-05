Coronavirus: in Italia +3.455 casi e oltre 9.300 guariti. In Sicilia solo 299 positivi

Oggi in Italia i casi di Coronavirus sono 3.455, con 140 deceduti (per un totale di 124.296 da inizio pandemia) e 9.305 guariti (totale di 3.715.389).

Gli attuali positivi nel Paese sono complessivamente 322.891, un ulteriore calo di -5.991 casi.

Sono 12.024 i ricoverati, di cui 1.754 in Intensiva; mentre sono 309.113 le persone in isolamento domiciliare. Sono 118.924 i tamponi processati in 24 ore.

In Sicilia invece sono 299 i nuovi casi, netto calo anche se dovuto al week end appena trascorso. Sono solo 4 i deceduti (per un totale di 5.667) e 758 guariti (totale di 197.991).

Gli attuali positivi complessivamente sull’isola sono 16.696, con una decrescita di -463 casi.

I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono stati 12.497(si contano anche quelli rapidi).

Degli attuali positivi, 808 pazienti sono ricoverati con sintomi, 112 persone sono in terapia intensiva (-6).