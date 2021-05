Caso Denise, l’avvocato Frazzitta lancia un nuovo appello all’autore dell’ultima segnalazione

Svolta vicina sul caso Denise Pipitone? Lo sperano in tanti e tra coloro che ci credono maggiormente c’è l’avvocato Giacomo Frazzitta, legale della famiglia della bimba. Dopo la segnalazione anonima di qualche giorno fa, sia il penalista marsalese che Piera Maggio hanno invitato il soggetto in questione a fare un ulteriore passo avanti. “E’ l’Italia intera che glielo chiede”, ha sottolineato la madre di Denise, che forse mai come adesso sta sentendo il sostegno di tutto il Paese nella sua battaglia per la verità. L’avvocato Frazzitta mantiene riservatezza sul contenuto della missiva ma si mostra fiducioso sulla possibilità di proseguire il “dialogo a distanza” appena avviato con l’autore della segnalazione. “E’ come se stessimo componendo un enorme puzzle, abbiamo qualche tessera in più ma non è ancora sufficiente per disporre del quadro d’insieme”, afferma l’avvocato, spiegando che l’anonimo non ha fatto riferimento nella sua lettera ad Anna Corona e alla figlia Jessica Pulizzi, sorellastra di Denise.

Nel frattempo, dopo l’imprenditore italo americano Tony Di Piazza, anche un’associazione di volontariato di Mazara del Vallo è pronta a dare una ricompensa a chiunque fornirà notizie utili per rintracciare Denise Pipitone.