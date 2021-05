Pantelleria e Egadi: da lunedì al via vaccini per tutta la popolazione

Al via la vaccinazione per gli abitanti delle isole minori. Da lunedì 10 maggio saranno operativi i punti vaccinali di Pantelleria e Favignana. Gli abitanti delle isole potranno ricevere il vaccino dalle 9 alle 18, tutti i giorni, domenica compresa, rispettivamente nelle sedi di Pantelleria, presso la Mediateca in via San Leonardo, e di Favignana, presso la Tonnara Florio.

Al fine di rendere agevoli le operazioni di somministrazione dei vaccini gli utenti sono invitati a presentarsi nei punti vaccinali di Favignana e Pantelleria secondo il seguente calendario:

Target over 60 (1961 compreso) – lunedì 10; martedì11; mercoledì 12 maggio 2021, dalle 9 alle 18

Tutte le altre fasce d’età: da giovedì 13 maggio dalle 9 alle 18.