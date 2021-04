Vaccini, l’Asp fornisce i dati aggiornati, e traccia una mappa provinciale degli interventi

Conferenza stampa del Commissario dell’Asp di Trapani. Tanti gli argomenti trattati e tra questi in modo particolare, la situazione del piano vaccinale. Paolo Zappalà ha fornito numeri e indicato prospettive: “Al 31 gennaio in provincia di Trapani avevamo circa 3300 positivi. Ora siamo arrivati a 1080, anche se negli ultimi giorni si è registrato un piccolo aumento.

Sul fronte vaccinale, tenendo conto delle dosi che ci arrivano, ad oggi i cittadini della provincia che hanno avuto somministrata la prima dose sono 116 mila, dei quali circa 35 mila hanno avuto il rischiamo con la seconda somministrazione. Come è ormai risaputo oltre agli ospedali che sono sette, in provincia di Trapani abbiamo creato altri centro vaccinali per raggiungere quanta più gente possibile che si vuole vaccinare. Poi sono stati attivate altre soluzioni. Intanto abbiamo avviato la vaccinazione domiciliare per gli invalidi. Ad oggi abbiamo raggiunto 2800 soggetti. Abbiamo dieci squadre composte da medici ed infermieri che arrivano a vaccinare 10 persone al giorno ognuna. Capisco che i criteri di scelta a volte possiamo apparire “particolari”, ma noi abbiamo l’esigenza di raggruppare anche geograficamente i vaccinandi da raggiungere. Indipendentemente dalla data di richiesta, la squadra che per esempio è impegnata a Trapani non può raggiungere i paesi del Belice per poi ritornare a vaccinare un cittadino del capoluogo”.

Il dirigente ha poi parlato della convenzione con i medici di base che si sta concretizzando con la somministrazione dei loro pazienti. “I dottori di famiglia, ha detto Zappalà – non tutti hanno messo a disposizione i locali dei loro studi professionali. Anche per esigenze logistiche. Noi stiamo cercando dei locali dove possano operare”. Il dottore Gaspare Canzonieri responsabile della campagna vaccinazioni dell’Asp di Trapani, ha detto che sono circa il 50% i medici di base che hanno aderito. “Sono comunque ottimista – ha detto Paolo Zappalà – sul proseguo delle somministrazioni. Attendiamo i vaccini che sono quelli che ci faranno raggiungere il maggior numero dei cittadini della provincia”.

Naturalmente non potevano mancare domande sulla situazione del nosocomio marsalese. Questione che è approdata, tra mille polemiche, in Consiglio comunale dove è prevista, per la seduta di giovedì 29 aprile, un’ulteriore discussione che potrebbe arrivare all’approvazione di un ordine del giorno critico nei confronti dell’operato dell’Asp. “Io sono stato chiamato per gestire la situazione dell’Asp in provincia. Naturalmente rispondo alla mia coscienza. Nessuno vuole smantellare l’ospedale Paolo Borsellino. Ma tutti dobbiamo uscire dalla logica che sia possibile avere un reparto specialistico sotto casa. Abbiamo attrezzato l’ospedale di Marsala di una tac di ultima generazione, mente altri macchinari sono stati trasferiti in alcuni nosocomi vicini. Sono scelte di cui mi assumo la responsabilità e comunque tutti i cittadini che ne hanno necessità, saranno assistiti adeguatamente”.