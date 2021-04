Profilassi e diagnosi del Covid: due incontri per gli studenti del Liceo “Ruggieri”

È stata una due giorni ricca di spunti e di approfondimenti a supporto di vocazioni biomediche, quella cui hanno partecipato le terze classi dell’indirizzo di Scienze Applicate del Liceo Ruggieri, nell’ambito della “Festa di Scienza e Filosofia – Virtute e Canoscenza” di Foligno, città passata alla storia come il luogo in cui nel lontano 1472 uscì la prima edizione a stampa della Divina Commedia. La tematica seguita dai ragazzi è stata declinata in un incontro dal titolo

“DNA e RNA: caratteri generali e loro rilievo nella pandemia da Covid” tenuto da Paolo Plevani, Professore emerito presso l’Università degli Studi di Milano. Il professore si è soffermato sui meccanismi di replicazione, sulle modalità attraverso cui il Sars CoV 2 infetta e sui vaccini ad RNA, di nuovissima generazione, per la cui realizzazione è stato determinante l’apporto della biochimica di origine ungherese Katalin Karikó. Il giorno successivo il percorso di approfondimento degli studenti è proseguito con l’incontro con le professoresse Cinzia Grazioli e Livia Pirovano, del CusMiBio di Milano, dal titolo “Alla ricerca del Covid: la PCR e i suoi sviluppi in campo biotecnologico per individuare e studiare DNA, RNA…”. Le relatrici si sono soffermate sui test diagnostici e sulla procedura di individuazione in laboratorio del virus per PCR e per Real Time PCR. A seguito di una domanda dei partecipanti si è poi parlato anche delle varianti, sul perché si generano e del sequenziamento per individuarle. È stato evidenziato dalle relatrici che il pericolo delle nuove varianti sta nel fatto che i vaccini possono non essere efficaci su tutte; a causa di ciò nasce l’esigenza di vaccinare tutti nel più breve tempo possibile e di impegnarsi continuamente nella ricerca.