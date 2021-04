Marsala verso la zona arancione? Oggi si decide

Marsala verso il ritorno alla zona arancione. Non c’è ancora certezza, ma le notizie che trapelano in mattinata lasciano intendere che non ci sarà la temuta proroga della zona rossa comunale fino al 2 maggio, come in molti avevano paventato nei giorni scorsi.

Decisivo, a riguardo, sarebbe il rallentamento dei contagi evidenziatosi negli ultimi giorni. Nel fine settimana, sono stati solo 15 i casi in più (al netto dei guariti e dei decessi), mentre ieri i dati forniti dall’Asp hanno certificato addirittura un arretramento a 511 casi, quattro in meno rispetto al giorno prima. Di fatto, dovrebbe essere esaurito anche il temuto “effetto Pasquetta”, tenuto conto che sono già passate più di due settimane dalla fine delle festività pasquali. E’ vero che sono numeri più alti rispetto ai 352 di venerdì 9 aprile, giorno in cui il presidente della Regione Nello Musumeci – accogliendo le indicazioni di Asp e Comune – firmò l’ordinanza che decretava la zona rossa a Marsala da domenica 11 a giovedì 22 aprile. Ma, in questi casi, più che il dato assoluto è il trend, finalmente in ribasso, a fare la differenza e a portare adesso l’Asp a ritenere che gli attuali dati non giustificherebbero un’estensione della zona rossa per altri dieci giorni.

Determinante, a riguardo, sarà il bollettino aggiornato che dovrebbe essere diffuso all’ora di pranzo. Se la tendenza al ribasso dovesse essere confermata, dunque, a partire da venerdì 23 aprile Marsala potrà tornare in zona arancione. Una notizia che verrebbe accolta con comprensibile sollievo, in particolare da commercianti, barbieri e ristoratori, che sono stati tra le categorie più penalizzate dalle citate misure di contenimento del contagio.