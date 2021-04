Marsala, ancora un furto nei locali di Villa Rosario

Un altro furto con scasso la notte scorsa nell’edificio che ospita due classi di scuole dell’infanzia nella Villa Rosario. Le classi appartengono all’Istituto comprensivo Giuseppe Garibaldi.

“Purtroppo non è la prima volta che si verificano episodi del genere – ci ha detto la dirigente Mariella Parrinello -. I danni sono relativi. Qualche piccolo stereo e tanta confusione dovuta ai ladri che forse cercavano beni che naturalmente la scuola non ha. Oggi lunedì 19 marzo non è stato possibile riprendere le normali lezioni in quanto si è resa necessaria, in tempi di covid, procedere alla sanificazione che non ha consentito ai piccoli alunni di entrare in classe. Tutto riprenderà normalmente nella mattinata di martedì”. La scuola, come era naturale che fosse, ha sporto regolare denuncia contro ignoti.