Calcio a 5: il Marsala in C 1 batte il Partinico 4 a 3

Con il punteggio di 4 a 3 sul Caresse Futsal Partinico, il

Marsala Futsal conquista la seconda vittoria consecutiva dalla ripresa

del Campionato di Serie C 1 Calcio a 5. La formazione azzurra sale così al quarto posto in classifica a quota dieci, superando proprio la squadra partenicese. Al palazzetto di Marsala gli azzurri, apparsi decisamente più reattivi rispetto alla gara scorsa contro il Casteldaccia, con diligenza hanno atteso gli avversari e colpito con cinica sapienza.

Il Marsala ha chiuso in vantaggio, sul tre a uno, il primo tempo con una

doppietta di Perrella e la rete di Pellegrino, intervallati dal momentaneo pareggio di Celestra per gli ospiti. Nella ripresa il Caresse ha accorciato subito le distanze con Giangrande, su un generoso rigore concesso dalla coppia arbitrale e al quarto è pervenuto al pareggio con Guida. A dodici minuti dalla fine ci ha pensato capitan Pellegrino a firmare la sua doppietta personale e fissare il punteggio sul definitivo quattro a tre.

Soddisfatto a fine gara Mister Anteri ha messo in evidenza i margini di miglioramento in diverse fasi di gioco dei suoi ragazzi rispetto alla settimana precedente, il tutto avvalorato dalla qualità superiore degli avversari.

Sabato prossimo il Marsala sarà impegnato in casa della capolista Monreale che non è andata oltre al due pari, sul campo dello Sporting Alcamo.

Il tabellino della gara

Marsala Futsal – Caresse Futsal Partinico 4-3

Marsala Futsal

Buffa, Cusumano, Costigliola, Pellegrino Gabriele, Pellegrino Gaspare,

Pizzo, Patti, Perrella, Foderà, Emiliano, Seccia. Allenatore Marco

Anteri.

Caresse Futsal Partinico

Orlando, Guida, Celestra, Giangrande, Imperato, Intravaia, Oliva,

Passannanti, Russo, Giuliano, Lombardo. Allenatore Vincenzo Giacalone.

Arbitri: Fabio dalla sezione di Caltanissetta e Caico dalla sezione di

Agrigento.

Marcatori: 20′ e 30′ Perrella (M), 23′ Celestra (P), 30+1 e 47′

Pellegrino Gas. (M), 32′ Giangrande (P) rig., 44′ Guida (P);

Ammoniti: 14′ Pellegrino Gabriele (M), 32′ Buffa (M), 58′ Pizzo (M);

Note: gara a porte chiuse.