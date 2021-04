Marsala: positiva al Covid va dal tabaccaio e a fare la spesa, scatta la denuncia

Sono passati quasi quattordici mesi dall’inizio dello stato di emergenza dovuto alla pandemia in Italia. Eppure continuano a verificarsi comportamenti che testimoniano un’assoluta mancanza di senso civico e disprezzo per le regole. L’ultimo episodio si è verificato in queste ore a Marsala, dove una donna positiva al Covid-19 e in isolamento domiciliare presso la propria residenza, nel quartiere di Amabilina, ha deciso imprudentemente di uscire di casa per andare a effettuare una giocata presso un tabaccaio e per fare la spesa al supermercato.

Ad intercettare la violazione è stata la polizia municipale di Marsala, guidata dal comandante Vincenzo Menfi, nel corso della quotidiana attività di controllo condotta sul territorio lilibetano, resa oltremodo importante in un periodo caratterizzato, com’è noto, da un vertiginoso aumento di contagi che ha determinato in città l’istituzione della zona rossa fino al prossimo 22 aprile (salvo ulteriori proroghe).

Gli atti saranno adesso trasmessi alla sezione di polizia giudiziaria della Procura di Marsala per gli opportuni provvedimenti. A riguardo, sono state anche acquisite le immagini estratte dalle telecamere di sorveglianza presenti all’interno delle attività commerciali in cui la donna si era recata. I titolari della tabaccheria e del supermercato sono stati avvertiti dell’accaduto e hanno già predisposto la sanificazione dei locali, in modo da ripristinare le dovute condizioni di sicurezza a beneficio dei dipendenti e dell’utenza.