Marsala: Polizia Municipale e Protezione Civile presidiano gli utenti all’ex Inam

Di concerto con l’Amministrazione Grillo, il Comando della Polizia Municipale di Marsala ha attivato il Centro Operativo Comunale (COC) di Protezione civile per presidiare l’area antistante il Poliambulatorio (ex Inam) di piazza F. Pizzo.

Qui, da stamattina alcuni volontari – coordinati dai Vigili urbani – svolgono un’attività di prevenzione finalizzata a far rispettare il distanziamento interpersonale, evitando così eventuali assembramenti tra gli utenti in attesa del proprio turno di ingresso alla struttura sanitaria. L’iniziativa si è resa necessaria dopo i diversi interventi della Polizia Municipale, volti a porre ordine ed evitare assembramenti.

Un servizio, tra l’altro, che ha già funzionato per ordinare la fila di persone in attesa alle Poste di via Garibaldi. Qui, furono pure posizionati appositi stalli per segnare la giusta misura di distanziamento tra le persone in attesa. Una soluzione che il comandante Vincenzo Menfi intende adottare anche per piazza F. Pizzo e per la quale ha già allertato l’Ufficio tecnico comunale.