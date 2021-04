Erice firma il Protocollo d’Intesa con Plastic Free

La Giunta comunale, con delibera n. 58 del 13/04/2021, ha approvato lo schema di protocollo d’intesa con Plastic Free, associazione che ha l’obiettivo di informare e sensibilizzare più persone possibili sull’impatto della plastica, in particolare quella monouso, sull’ecosistema. Plastic Free, avvalendosi principalmente dei propri canali di comunicazione (es. sito internet, pagine social etc.), promuove e organizza, fra l’altro, iniziative volte a dare concreta attuazione alla lotta contro la plastica quali, ad esempio, l’organizzazione di giornate dedicate alla pulizia di parti del territorio (es. parchi, spiagge etc.) con l’aiuto di persone che volontariamente, autonomamente e gratuitamente decidono di parteciparvi iscrivendosi all’associazione.

Plastic Free propone sul territorio attività di sensibilizzazione tramite le seguenti iniziative a titolo gratuito:

Appuntamenti di raccolta della plastica e rifiuti non pericolosi

Lezioni di educazione ambientale nelle scuole, in presenza e da remoto

Informazione e sensibilizzazione online sui social geolocalizzata sul territorio

Informazione e sensibilizzazione attraverso stand

Passeggiate ecologiche e turistiche nel territorio

Segnalazione di abbandono rifiuti in maniera abusiva.

«Abbiamo fortemente voluto renderci disponibili ad una collaborazione con Plastic Free – commentano la sindaca Daniela Toscano e l’assessore all’ecologia Vincenzo Giuseppe Di Marco – con l’obiettivo di contribuire a creare una maggiore consapevolezza nei cittadini sull’importanza di preservare l’ambiente dalla plastica. Per tale motivo organizzeremo una giornata durante la quale Plastic Free metterà in piedi l’organizzazione di eventi di volontariato volti non soltanto alla raccolta della plastica, ma anche alla sensibilizzazione su un tema così importante, promuovendo la valorizzazione della tutela ambientale. Di tale giornata sarà data comunicazione tramite i canali di comunicazione ufficiali».