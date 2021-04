Marsala: cordoglio in Città per la morte di Giacomino Morsello

Sta suscitato profonda commozione a Marsala, la notizia della scomparsa di Giacomino Morsello, 70 anni, morto stanotte dopo aver lottato contro una malattia. Era una persona molto conosciuta in città, non solo per la sua attività lavorativa (Officina Morsello in Via Vita) ma anche per la sua bontà, la sua immensa disponibilità. Era l’amico di tutti, sempre sorridente e di buon umore.

I familiari: “Averti avuto nelle nostre vite è stato il più bel dono che Dio ci abbia potuto fare. Sei stato un marito, un padre, un nonno e un suocero esemplare. Il ricordo di te non conoscerà né spazio né tempo. Ti promettiamo che finché noi vivremo tu sarai vivo nei nostri cuori. Buon viaggio grande guerriero”.

I funerali verranno celebrati giovedì 15 aprile, alle ore 10.30, nella Chiesa San Giovanni Maria Vianney di contrada Amabilina a Marsala. “Nel dare il triste annuncio, i familiari ed i parenti che sentitamente ringraziano quanti vorranno partecipare”.

Tantissimi i messaggi di cordoglio degli amici sui social: “Sarai sempre nel nostro cuore”, “L’amico degli amici…”, “Un esempio da seguire…”, “Una grande persona”, “Persona stupenda, un grande abbraccio alla famiglia”, “Condoglianze alla famiglia, vi siamo vicini in questa esperienza di dolore… Che piano piano i bei ricordi siano nutrienti”.