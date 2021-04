Massimo Grillo: “Marsala verso la zona rossa per picco di casi”. VIDEO

In un video-messaggio su Facebook, il sindaco di Marsala Massimo Grillo, sentendo il Commissario dell’Asp, alla presenza dei rappresentanti dei medici di medicina generale e dei pediatri, ha deciso di chiedere un ulteriore misura restrittiva in considerazione del fatto che, al momento, i contagi sembravano in calo a Marsala, ad oggi 261, ma che nelle ultime ore, ci sono pare ulteriori 60 tamponi da verificare in quanto positivi.

Ciò, afferma il sindaco, porterebbe la Città verso una eventuale zona rossa che si deciderà assieme alla Regione, molto probabilmente a partire da domani mattina.

IL VIDEO-MESSAGGIO DEL SINDACO MASSIMO GRILLO: