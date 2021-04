Droga a Marsala: arrestata 40enne, percepiva il reddito di cittadinanza

Anche Marsala finisce coinvolta nell’ambito dell’operazione condotta dai Carabinieri di Palermo intorno al quartiere Borgonuovo, che hanno fatto emergere l’occultamento di armi e marijuana nei pressi di una porcilaia.

Nel corso delle perquisizioni condotte nel territorio di Marsala i Carabinieri della locale Compagnia hanno tratto in arresto T. A., 40enne marsalese, per “detenzione illegale di sostanze stupefacenti”. In particolare, la donna è stata trovata in possesso di 20 grammi di cocaina, 150 euro in banconote di piccolo taglio, un bilancino di precisione e documentazione “contabile” inerente l’ attività di spaccio di stupefacenti, tutto sottoposto a sequestro. L’arrestata, che risulta essere attualmente destinataria del beneficio del reddito di cittadinanza, espletate le formalità di rito, è stata tradotta presso il carcere Pagliarelli di Palermo in attesa dell’udienza di convalida, a disposizione dell’autorità giudiziaria.