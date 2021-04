Il Comune di Erice cerca Agente di Polizia Municipale

Si rende noto che il Comune di Erice intende assumere con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato una unità di personale di categoria “C” – Profilo professionale “Agente di Polizia Municipale” del C.C.N.L. del Comparto Funzioni Locali, mediante utilizzo di graduatorie di concorsi pubblici approvate da altri Enti Locali, per profili professionali analoghi o equivalenti a quello che si intende ricoprire.

Possono presentare manifestazione di interesse coloro che sono inseriti in una graduatoria di merito approvata da altro Ente appartenente al Comparto delle “Funzioni Locali” in seguito all’espletamento di una procedura concorsuale indetta per la copertura a tempo pieno e indeterminato del suddetto profilo professionale, o equivalente.

La graduatoria deve essere in corso di validità alla scadenza del termine fissato dal presente avviso per la presentazione della manifestazione di interesse e sino al perfezionamento del provvedimento definitivo di scorrimento.

La manifestazione di interesse dovrà pervenire al Comune di Erice entro e non oltre il 16 aprile 2021 secondo le modalità specificate nell’avviso.