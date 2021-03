Ai domiciliari un 37enne di Castelvetrano: scorrazzava in centro con un’auto rubata

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Castelvetrano, in esecuzione dell’ordinanza di aggravamento della misura cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Marsala, hanno arrestato F.E., 37enne, castelvetranese gravato da precedenti di polizia.

L’uomo, nonostante fosse sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di residenza nonché alla misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di Castelvetrano per precedenti reati contro il patrimonio, si era reso responsabile di reiterate violazioni alle prescrizioni imposte dalle citate misure.

In particolare, l’ultima violazione accertata risale a pochi giorni fa: il 37enne era stato dichiarato in stato di arresto dai Carabinieri della Sezione Radiomobile poiché si era posto alla guida di una autovettura, risultata essere provento di furto, percorrendo le strade del centro abitato ad alta velocità ed effettuando brusche manovre, tali da costituire grave pericolo per gli utenti della strada. La corsa della autovettura era terminata rovinosamente contro un cumulo di terra in un terreno agricolo dopo aver eluso l’alt imposto dai Carabinieri di pattuglia. Nella circostanza, gli operanti hanno restituito il veicolo al legittimo proprietario.

Gli esiti delle attività investigative eseguite dai Carabinieri, che hanno dettagliatamente documentato le violazioni riscontrate, pienamente condivisi dalla competente autorità giudiziaria, hanno permesso l’emissione dell’ordinanza eseguita nella giornata di ieri a carico del 37enne, con la sostituzione della misura dell’obbligo di dimora con quella più afflittiva degli arresti domiciliari.