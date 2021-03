Coronavirus: in Italia +20.159 casi, in Sicilia +699, nel trapanese una decina in più

Sono 20.159 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore, su 277mila tamponi, secondo i dati del Ministero della Salute. Ieri i test erano stati 354mila. Sono 300 i decessi che portano il totale dall'inizio dell'epidemia a 104.942. Ieri i nuovi casi erano stati 23.832 e i decessi 401. I guariti invece, 13.526. Il tasso di positività sale al 7,2% rispetto al 6,7% di ieri. Il totale dei contagi raggiunge quota 3.376.376. Oggi i ricoveri nei reparti normali sono saliti da 27.061 a 27.484 (423 in più). Quelli in terapia intensiva da 3.387 a 3.448, con un aumento di 61 letti occupati. In Sicilia invece, sono 699 i nuovi positivi e il totale da inizio epidemia sale così a 165.839. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono stati 24.073 (si contano anche i tamponi rapidi). Attualmente positive sono 16.192 persone. Sono 8 i nuovi decessi, quindi il totale delle vittime in Sicilia sale a 4.430. I guariti ammontano invece a 145.217, 232 in più rispetto a quanto registrato ieri. Degli attuali positivi, 751 pazienti sono ricoverati con sintomi, 125 persone sono in terapia intensiva (+3). Ecco i dati del totale contagi nelle 9 Province siciliane con i nuovi casi Palermo: 49.370(342) Catania: 44.376(74) Messina: 20.751(56) Siracusa: 11.536(50) Trapani: 11.076(13) Ragusa: 9.076(31) Caltanissetta: 7.789(70) Agrigento: 7.181(61) Enna: 4.684(2)