Covid e scuole, a Marsala chiusi due plessi. Positiva studente del “Damiani” e sospesa la mensa all’Asta

C’è molta attenzione nelle scuole del territorio per eventuali casi di Coronavirus. Da novembre scorso, le scuole siciliane sono state interessate da tamponi in drive in per monitorare i casi e consentire agli studenti, ai docenti e al personale scolastico di ritornare a scuola.

Tamponi a tappeto che hanno funzionato e, con il nuovo anno, superata la zona rossa, gli studenti delle scuole superiori in particolare, sono tornati in classe in sicurezza. Ma il virus è dietro l’angolo e bisogna sempre stare attenti.

La situazione attuale, vede in particolare tre scuole di Marsala interessate direttamente o indirettamente dal Covid.

L’Istituto Comprensivo “Sturzo-Asta” al momento, come comunicato alle autorità sanitarie competenti, non ha nessun caso covid – così come qualche voce di corridoio ha erroneamente affermato -, nè nel personale scolastico, nè in quello docente e studentesco. La scuola si affida al servizio mensa di una ditta esterna: una dipendente dell’azienda che fornisce i pasti ha fatto un tampone rapido risultando positiva, poi il tampone molecolare ne ha dato conferma. Abbiamo contattato il responsabile dell’azienda: “Una nostra dipendente, la scorsa settimana, telefonicamente, ci ha fatto sapere di sentirsi poco bene e visto il periodo, aveva deciso di sottoporsi a tampone. Naturalmente come previsto dai protocolli nazionali e regionali, abbiamo sottoposto a tampone tutti gli altri nostri dipendenti che per il momento risultano negativi. Si rammenta che, sino alla conferma da parte dell’ASP di Trapani, non si può disquisire di positività accertata. In tale contesto la competente USCA ha effettuato il tampone in data 14/03/2021. Attendiamo indicazioni da parte dell’ASP di per procedere con ulteriori azioni correttive”.

La preside del Comprensivo “Sturzo-Asta”, Anna Maria Alagna, in via precauzionale, ha proposto la sospensione dell’attività di mensa all’Istituzione Marsala Schola che ha provveduto ad avvisare la ditta.

Diversa è la situazione all’Istituto Comprensivo “Sirtori”. La dirigente scolastica Katia Tumbarello, ha disposto in via prudenziale, la chiusura dei plessi “Pestalozzi” di Piazza Caprera e il “Livatino” di via Dante Alighieri, dalla giornata di lunedì 15 marzo, per un intervento di sanificazione generale dei locali, alla luce di alcuni contagi che hanno interessato la popolazione scolastica del “Sirtori”.

Altro discorso all’Agrario e Alberghiero “Abele Damiani”. Una alunna della classe seconda dell’Alberghiero, è risultata positiva al Covid. Il preside Domenico Pocorobba, come da protocollo, ha provveduto ad informare le autorità dell’Asp locale e a disporre la didattica a distanza per tutta la classe, che da domani, insegnanti compresi, svolgerà le lezioni da casa per i giorni previsti e farà ritorno in presenza quando saranno esibiti i risultati dei tamponi negativi. Anche le scuole medie Pipitone e Mazzini a causa della positività di qualche alunno hanno costretto la dirigente Mariella Parrinello ad applicare il protocollo e a mettere in quarantena spostando le lezioni in remoto in tre classi.