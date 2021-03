Dieci unità in più per la Casa Circondariale “Pietro Cerulli” di Trapani. Su disposizione del Capo Dipartimento del Dipartimento Affari Penali, Bernardo Petralia, verrà così potenziata la dotazione dell’organico di Polizia Penitenziaria in servizio al carcere di San Giuliano colmando in tal modo alcuni vuoti in organico dovuti a pensionamenti nel reparto in forza all’istituto. “L’invio di nuove risorse, spiega una nota del ministero della Giustizia, rappresenta la pronta risposta del Capo del Dipartimento, Bernardo Petralia, al quale nei giorni scorsi si erano rivolte alcune organizzazioni sindacali locali sollecitando l’invio – ritenuto necessario e urgente dopo una rapida verifica – di nuove risorse di personale”.

Nella nota inviata recentemente alla stampa, oltre che a Petralia, era stato in particolare il segretario generale della Uilpa Sicilia Gioacchino Veneziano aveva evidenziato come la Casa Circondariale “Pietro Cerulli” di Trapani fosse da considerare di primo livello e pertanto bisognosa di un numero di risorse umane congruo per mantenere l’ordine, a fronte degli eventi critici verificatisi ultimamente (aggressioni, tentati suicidi…).

I primi rinforzi prenderanno servizio nell’istituto trapanese subito dopo Pasqua.