Energetikambiente, la Procura di Milano presenta istanza di fallimento. Preoccupazione di Grillo

E’ della giornata di martedì 9 marzo, la notizia di una nota indirizzata a tutti i propri dipendenti che sono dislocati sul territorio nazionale, dove la Biancamano S.p.A. comunica che il proprio Consiglio di Amministrazione, congiuntamente a quelli delle sue partecipate Aimeri Ambiente ed Energetikambiente, ha deliberato, di depositare al competente Ministero dello Sviluppo Economico la relativa istanza per l’ammissione delle tre società, alla procedura di amministrazione straordinaria di gruppo di cui al D. L. 23 dicembre 2003, n. 347 convertito con modificazione nella L. 18 febbraio 2004 n. 347 e, contestualmente il ricorso al competente Tribunale di Milano per la dichiarazione di insolvenza di Biancamano S.p.A., Aimeri Ambiente S.r.l., Energetikambiente.

In pratica le aziende in difficoltà economica per evitare conseguenze più gravi si rivolgono all’autorità giudiziaria competente per avere autorizzato un “piano di rientro” che consenta di continuare a svolgere l’attività con la consapevolezza di rappresentare anche le esigenze di oltre 1200 lavoratori. La decisione è arrivata a seguito della presentazione da parte della Procura della Repubblica di Milano, delle istanze di fallimento nei confronti delle società controllate Aimeri Ambiente S.r.l. ed Energetikambiente S.r.l., in ragione di un supposto stato di insolvenza contestando alle stesse l’incapacità di soddisfare con regolarità le proprie obbligazioni. Oltre alle decisioni di natura tecnico/ giuridica occorre specificare che la società, come è noto, si occupa di raccolta differenziata dei rifiuti in diversi comuni della provincia di Trapani.

Dalle informazioni che abbiamo raccolto si dà per certo che non ci sarà alcuna interruzione del servizio nei comuni interessati. La società peraltro assicura che non vi saranno interruzioni di servizio né conseguenze di natura occupazionale per i dipendenti. Intanto giunge la nota ufficiale del comune di Marsala che a seguito delle notizie di una possibile procedura di amministrazione straordinaria di Energetikambiente, l’Amministrazione Grillo manifesta particolare preoccupazione per la continuità del servizio.

“La nostra amministrazione intende rassicurare la cittadinanza, al fine di garantire il regolare svolgimento del servizio, e i lavoratori che saranno certamente tutelati nella eventualità di una risoluzione del contratto – precisano il sindaco di Marsala, Massimo Grillo e l’assessore Michele Milazzo, titolare della delega all’Ambiente. In attesa che il competente Ministero dello Sviluppo Economico valuti l’istanza per l’ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria del gruppo societario, abbiamo anche promosso un incontro con il Cda della SRR Nord per una comune valutazione della delicata problematica. Seguiremo da vicino l’evolversi delle vicende societarie e fin da adesso stiamo ipotizzando soluzioni alternative nella malaugurata ipotesi che dovesse concretizzarsi una interruzione del servizio da parte di Energetikambiente”.