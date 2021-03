Poste Italiane in Provincia di Trapani si veste di rosa per l’8 marzo

Poste Italiane in Provincia di Trapani celebra la Festa della Donna dedicandogli una cartolina filatelica e un annullo speciale, nonchè realizzando una iniziativa grazie alle dipendenti.

In provincia di Trapani si registra una presenza femminile pari al 50% tra i dipendenti impiegati nel recapito e presso gli uffici postali. E proprio in queste ultime sedi sono 7 gli uffici “rosa”, dove cioè la presenza dei propri dipendenti è quasi interamente al femminile, soprattutto nei ruoli di responsabilità. Come gli uffici di Trapani 4 in via Virgilio e Marsala 2 in corso Gramsci, dove l’intera squadra di lavoro è composta da personale donna.

Un’occasione unica invece, per ogni collezionista o per chi desidera ricordare in modo originale una giornata particolare, facendo dono della cartolina a una persona cara o inviando un messaggio a chi è lontano.

L’immagine della cartolina creata dalle Poste raffigura il volto di una donna contemporanea che si affaccia al Terzo Millennio, adornata da fiori avvolti in un gioco di luminosi colori.

“Questo per me è il primo ‘8 marzo’ a capo della filiale di Trapani – afferma la direttrice della filiale provinciale di Poste Italiane, Roberta Chiesurin – e da donna sono orgogliosa di poter affermare che la nostra azienda soprattutto in questa città ha dimostrato grande sensibilità verso il mondo femminile. Non a caso – prosegue la direttrice di filiale – proprio negli uffici postali di Trapani abbiamo una presenza in rosa che sfiora il 60% e oltre 30 colleghe sono a capo di un ufficio postale, a conferma che le donne anche nei ruoli di responsabilità sono una realtà. Da parte mia e di tutti i dipendenti di Poste Italiane un grande augurio a tutte noi”.

Il prodotto filatelico sarà disponibile fino all’11 marzo nell’ufficio postale con sportello filatelico di Trapani Centro sito in piazza Vittorio Emanuele, insieme all’annullo speciale rettangolare dedicato, che dovrà essere utilizzato esclusivamente in abbinamento al bollo con datario mobile.