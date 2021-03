Coronavirus in Italia, superati i 100 mila decessi. In Sicilia 515 nuovi contagi

Solito ribasso del lunedì nei dati nazionali relativi all’emergenza epidemiologica da Coronavirus. Com’è noto, i dati del primo giorno della settimana, infatti, riflettono il minor numero di tamponi processati la domenica. Nelle ultime 24 ore, i nuovi casi accertati sono stati 13.902, con 318 deceduti. Il numero degli attuali positivi in Italia scende a 472.533, per effetto dei quasi 14 mila guariti. Complessivamente, dall’inizio della pandemia, sono state 100.103 le vittime del Covid-19, in base all’ultimo bollettino diffuso dal Ministero della Salute.

Le regioni con il maggior numero di contagi si confermano Emilia Romagna (+2.987) e Lombardia (+2.301).

In Sicilia i nuovi casi sono 515, con 19 decessi. Continua a scendere il numero degli attuali positivi, che scende a 15.399. I soggetti ricoverati sono 789, di cui 120 in terapia intensiva e 669 presso i reparti Covid dell’isola.

Palermo resta la provincia con il dato più alto di contagi giornalieri (313), davanti a Catania (90), Messina (23), Trapani (21), Caltanissetta (19), Siracusa (18), Ragusa (11), Agrigento (10), Enna (10).