Vaccino, ministro Speranza: “entro l’estate dosi per metà popolazione”

“Noi pensiamo che il prossimo trimestre sia quello decisivo, dal 1° aprile ci aspettiamo l’arrivo di oltre 50 milioni di dosi. Puntiamo a raggiungere meta’ della nostra popolazione”. Lo dice il ministro della Salute, Roberto Speranza, a ‘Mezz’ora in piu” su Raitre. “C’e’ anche un nuovo vaccino che auspichiamo venga approvato da Ema gia’ l’11 marzo, quello di Johnson & Johnson che consente una sola dose, fatto assolutamente determinante”. L’obiettivo, conclude Speranza, e’ che “entro l’estate tutti gli italiani che vorranno devono poter avere la dose del vaccino”.

SPERANZA: VIA LIBERA ASTRAZENECA PER GLI OVER 65

Il vaccino AstraZeneca potra’ essere somministrato anche alle persone con piu’ di 65 anni. Lo conferma il ministro della Salute, Roberto Speranza, a ‘Mezz’ora in piu” su Raitre. “Ci sono nuove evidenze scientifiche che dimostrano come questo vaccino possa essere utilizzato su tutte le fasce generazionali”, spiega. “Abbiamo ricevuto da pochissime ore dal Consiglio superiore di sanita’” il via libera, “io spero che gia’ domani o massimo da dopodomani ci sara’ una circolare del ministero in questa direzione”. E’ una notizia che “ci aiuta” e ci permettera’ di “avere un pieno utilizzo” e di procedere “in maniera piu’ spedita” anche “per vaccinare le persone piu’ fragili”.

SPERANZA: SPUTNIK? SE PER EMA E AIFA È SICURO LO USEREMO

Sputnik? “Se un vaccino funziona e se Ema e Aifa ci diranno che un vaccino e’ sicuro ed efficace non mi interessa la nazionalita’”. Lo dice il ministro della Salute, Roberto Speranza, a ‘Mezz’ora in piu” su Raitre. “Sono aperto al vaccino russo cosi’ come ad altri purche’ i controlli delle agenzie preposte abbiano buon fine. Quando avverra’ anche questo per il vaccino russo noi siamo pronti a collaborare con le autorita’ russe, anche eventualemnte per rafforzare la produzione”, conclude.

SPERANZA: SU EMERGENZA SI ABBASSINO BANDIERINE DI PARTITO

“Penso che sull’emergenza devono abbassarsi le bandierine di partito e si deve lavorare tutti insieme. Correre sulle vaccinazioni e salvare vite e’ l’obiettivo di tutto il Paese”. Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, a ‘Mezz’ora in piu” su Raitre. (DIRE)