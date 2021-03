Coronavirus nel trapanese: aumento di casi, +32 in 24 ore

Le statistiche dei dati Coronavirus ad oggi, 6 marzo 2021, mostrano la situazione dei contagiati al Covid-19 nella Provincia di Trapani.

C’è stato in 24 ore un aumento dei contagi in Provincia, dai 15, 12 positivi al giorno dei giorni scorsi, si è passati a 32 casi in un giorno. Il totale attuali positivi al momento è di 10.734 (ieri erano 10.702).

Nei grafici si vede un picco di crescita proprio oggi.





Per quanto riguarda i vaccini in Sicilia, le dosi consegnate sono state 526.225, quelle già somministrate 417.980, ovvero il 79,40%.