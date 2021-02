“Dalle 16 vaccino fatto alle 20”, code e caos all’ospedale di Marsala

Il caos delle prenotazione prima e della somministrazione del vaccino anti-covid poi, in questi giorni al Covid Hospital di Marsala dimostra come la gestione dell’emergenza, in questa fase, sia sfuggita di mano.

Prima di capire di chi sono le responsabilità, diciamo che da Marsala a Bari, dal Mantovano al casertano, dal Piemonte sino in Umbria, ci sono migliaia di situazioni ingestibili per le prenotazioni e per le vaccinazioni in ospedale. Quindi il problema sta anche a monte, attraverso una procedura che non ha tenuto conto delle strutture e della gestione di migliaia di persone in attesa della propria dose.

Ieri, come raccontavamo QUI , lunghe file al “Paolo Borsellino” di Marsala, all’interno e fuori dall’ospedale divise in due, per l’accettazione e per la somministrazione. La mattina si procedeva con la seconda dose (Pfizer) per gli Over 80 e con la prima dose, nel pomeriggio fila all’accettazione anche per gli insegnanti Under 55.

“Allo Sportello benchè prenotato tramite il sito della Regione, ci davano un numero come dal salumiere per poi attendere il nostro turno di somministrazione del vaccino – ci raccontano -. Avevamo prenotato alle ore 16, abbiamo atteso fino a poco prima delle ore 20 affinchè fosse il nostro turno. Alle 16 avevamo circa un 100 persone davanti a noi. E quando ce ne siamo andati alle 20, altre 20 ne abbiamo lasciate in fila”.

Qualcuno invece è andato via per la troppa attesa. Insomma, al momento la situazione è poco gestibile e questo potrebbe portare, chi aveva già prenotato, a desistere dal fare il vaccino anti-Covid.

In attesa che gli enti competenti, le Istituzioni e l’Azienda sanitaria locale intervengano.