Ancora caos e lunghe file all’ospedale di Marsala per le dosi di vaccino

Ancora caos all’ospedale “Paolo Borsellino” di Marsala, in vista della somministrazione del vaccino anti-Covid. Il sistema delle prenotazioni non sembra funzionare molto se il personale medico del Covid Hospital di contrada Cardilla nei primi giorni di vaccini, deve rimandare al giorno successivo – come accaduto ieri – le persone per troppe file e attese.

Oggi pomeriggio al “Borsellino”

E anche oggi code lunghe al “Borsellino” con gente prenotata alle 16 che ha davanti almeno 100 persone prima del proprio turno che sforerà per forza.

Per di più in un solo giorno i sanitari devono effettuare la seconda dose vaccini di Pfizer, la prima sempre di Pfizer e la prima dose di AstraZeneca.

Ma questi primi giorni fanno capire come la situazione sia allo sbando. Si viaggia di un ritardo di 70-80 persone, con un distanziamento non proprio a norma.

Le file da rispettare sono due. Anche se molti attendono pure fuori dai locali ospedalieri perchè non vogliono accalcarsi all’interno. La prima fila è per l’accettazione, la seconda per dare un numero alla persona al fine di essere chiamato a fare il vaccino.