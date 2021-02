Volley: la Sigel Marsala giocherà la prima di Promozione il 27 febbraio

La Marsala Volley comunica di essere stata informata dalla Società consorziata di serie A2 Consolini Volley della risoluzione dei problemi logistici e organizzativi che avevano precedentemente fatto subire il rinvio della gara in oggetto, in programma domenica 28 febbraio, a data da destinarsi. Pertanto le due Società, avendo informato di questi sviluppi la Lega Volley Femminile, hanno convenuto assieme nell’assumere la decisione di anticipare la gara valevole per la 1^ giornata di andata della subentrante fase di Promozione per sabato 27 febbraio con inizio alle ore 17.00 presso l’impianto del “Fortunato Bellina” di Marsala”.

Inoltre, la Puleo Healthcare, azienda marsalese nata in risposta all’emergenza sanitaria sfociata nella primavera 2020, ha fatto dono all’intero staff della Sigel Marsala Volley di un corposo kit di mascherine monouso FFP2 personalizzate con il marchio registrato e il logo del “Marsala Volley“. Dispositivi ad uso medico non invasivi di sicurezza individuale forniti dalle mani della dott.ssa Daniela Puleo, Responsabile Commerciale di Puleo SPA e appassionata di pallavolo. In rappresentanza del Marsala Volley la dirigente Rossana Giacalone, Responsabile Relazioni Esterne e Marketing. La consegna si è svolta nello stabilimento di produzione Puleo Healthcare sito in C/da Bosco (Via Trapani) a Marsala.