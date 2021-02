Paceco: bonificato il bocciodromo, previsto l’affidamento in gestione

Sono stati bonificati i campi di bocce nei pressi dell’Arena comunale di Paceco, in via Michele Amari, a Paceco, dopo anni di incuria che avevano favorito la proliferazione di sterpaglie e rovi in tutta l’area.

La conclusione dei lavori di bonifica è annunciata dall’Amministrazione Scarcella, che ha voluto eliminare questo stato di degrado, anche con l’obiettivo di avviare il completo recupero della struttura sportiva.

«Ci ripromettiamo di sistemare anche le attrezzature e le recinzioni dei campi, con l’intenzione di predisporre un bando pubblico per affidare la gestione della struttura» anticipa l’assessore Federica Gallo, che intanto esprime ringraziamenti all’Agesp, e anche a Salvatore Galifi dell’Ufficio tecnico comunale, per l’operazione di bonifica portata a termine”.