Lo Curto (Udc): “Pierobon ha lasciato il segno, Sicilia fuori da black list rifiuti”

“Alberto Pierobon ha svolto un lavoro incessante che ha dato alla Sicilia un Piano dei Rifiuti ed una riforma del settore su cui il parlamento si dovrà determinare”. Il gruppo parlamentare Udc è grato all’ex assessore per l’impegno e la dedizione rivolti alla nostra regione in un settore delicato che aveva trovato al collasso. Lo afferma Eleonora Lo Curto, capogruppo Udc all’Assemblea regionale siciliana.

“La sua straordinaria competenza, e certamente anche il suo profilo di tecnico, hanno portato a risultati importanti che tolgono la Sicilia dalla black list delle regioni non in grado di governare il sistema dei rifiuti. La Sicilia può essere soddisfatta dei risultati, ancora da migliorare, sulla crescita della raccolta differenziata – afferma ancora la Lo Curto -. I sindaci, per primi, sono stati coloro che hanno compreso l’ottimo lavoro di Alberto Pierobon, che ha tenuto sempre aperte le porte del suo assessorato alle Amministrazioni locali pesantemente penalizzate, sul piano economico, dalle gestioni precedenti che hanno portato solo debiti ai Comuni e scarsi risultati nel riciclo e nella gestione dei rifiuti. Dopo anni di gestioni opache, durante le quali sono emersi interessi illeciti grazie al lavoro della magistratura, la Sicilia con Pierobon alla guida dell’assessorato all’Energia ha rimesso in carreggiata un settore nel quale non si parlava più di impianti pubblici di smaltimento. L’unanime apprezzamento del lavoro svolto da Pierobon ci inorgoglisce e ci rammarica non poco dover rinunciare alla sua presenza che indubbiamente ha qualificato l’azione del governo Musumeci. L’Assessorato ai rifiuti e all’energia oggi è il fiore all’occhiello di questa Amministrazione regionale – continua -. Il percorso tracciato da Pierobon è e sarà garanzia per il futuro in un settore assolutamente strategico per quella transizione ecologica ed energetica su cui si scommette il futuro della nostra terra. Siamo certi che il segno lasciato da Pierobon sarà un buon viatico per chi lo sostituirà nel ruolo di assessore. Attendiamo la nomina che il presidente Musumeci farà sulla base anche delle indicazioni che l’Udc ha dato”.