Marsala: l’area della Salinella ancora discarica a cielo aperto

Ancora una volta l’area della Salinella, a Marsala, è una discarica a cielo aperto. Nonostante gli interventi di bonifica e le iniziative per la pulizia della zona da parte di diverse associazioni – volte a sensibilizzare i cittadini sul tema della tutela ambientale -, il litorale che attraversa il quartiere Sappusi, è pieno di spazzatura di ogni tipo.

Organico, vetro, gomme d’auto, sedie, rifiuti ingombranti, anche siringhe, cosa alquanto preoccupante. Ma anche divani, sfabbricidi, legno, pezzi rotti di sanitari. L’area, peraltro, è vicina a due Centri balneari e di sport acquatici, come il Circolo Velico e i Canottieri, e a un asilo nido. C’è un grande parco mai valorizzato veramente, dove in tanti vanno a fare corsa o lunghe passeggiate per poi ritrovarsi di fronte questo paesaggio indecoroso, vergognoso.

Sarebbe opportuno che l’Amministrazione comunale predisponesse non solo una (l’ennesima) bonifica della zona a verde, una delle più vaste nel centro urbano lilybetano, ma anche un sistema di video-sorveglianza, altresì itinerante per fermare il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti.

Qui un’altra immagine e sullo sfondo le isole Egadi:

Foto: Manuela Randazzo