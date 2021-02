Trapani: ristoratore multato per mancato distanziamento nel locale

Durante i controlli della Polizia Locale di Trapani finalizzati al rispetto delle prescrizioni relative alla crisi epidemiologica da Covid-19, domenica scorsa è stato sanzionato un ristoratore, in centro storico, che non faceva rispettare il distanziamento all’interno del suo locale.

Il titolare è stato sanzionato con una multa di 400 euro. I Vigili urbani hanno provveduto inoltre a comunicare la trasgressione alla Prefettura per gli eventuali provvedimenti di sospensione attività. Il Comando di Polizia Locale informa che i controlli continueranno per limitare al massimo i rischi di contagio e per garantire una leale concorrenza a chi le norme le rispetta.