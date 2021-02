Il regista e scenografo Denis Krief consulente del Comune di Trapani. Il sindaco Giacomo Tranchida ha firmato il decreto che conferisce l’incarico di consulente a titolo gratuito in ambito artistico-culturale al Maestro Denis Krief.

Denis Krief è un regista, scenografo, costumista, light designer, nella sua lunga carriera ha lavorato per i principali teatri d’opera italiani e del mondo, realizzando spettacoli che hanno sempre riscontrato il favore della critica internazionale. Di formazione cosmopolita, è cittadino del mondo, innamorato di Trapani che ha scelto come buen retiro, infatti proprio a Trapani ritorna spesso, durante l’anno, dopo i suoi tour in giro per il mondo.

“Ringrazio il maestro Krief per il contributo che vorrà dare alla Programmazione artistico-culturale della città di Trapani – dichiara il Sindaco Tranchida – sono certo che il suo supporto sarà prezioso nel percorso già avviato di Trapani Capitale delle Culture Euromediterranee”.

“Sono sinceramente felice di poter contribuire alla crescita culturale di questa città a cui sono molto legato – afferma il maestro Krief -. Ringrazio il Sindaco per la fiducia. Con Trapani, dieci anni fa, è stato amore a prima vista. Sicuramente le mie origini cartaginesi fanno si che io qui mi senta a casa – prosegue il regista -. Trapani è il luogo dove trovo la serenità giusta per preparare le produzioni di opere liriche. È una città ricca di storia e di cultura che merita di essere valorizzata al meglio e io sono contento di dare il mio supporto”.