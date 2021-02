Fly Volley Marsala sconfitta dalla capolista Terrasini

Torna a casa sconfitta da Terrasini, la A29 GesanCom Fly Volley Marsala nella quinta ed ultima giornata del girone di andata del campionato di B2 di Volley femminile girone N/2. Il secco tre a zero che ne è scaturito grazie ai parziali 18/25 14/25 19/25 testimonia l’ottimo stato di salute della capolista che, chiaramente, ambisce al salto di categoria. Ne è riprova, l’essersi assicurata il giorno prima del match, le prestazioni sportive dell’opposto Sharon Luzzi proveniente dal Caffè Trinca Palermo.

Starting six: Per la Fly Volley Marsala, coach Tomasella, orfano dell’infortunata Bellapianta, schiera la diagonale Gabriele/Spanò, i martelli Patti e Giannone, le centrali Guccione/Titone ed il libero Parisi. Per il Volley Terrasini, coach D’Accardo presenta la diagonale Mercanti/Angelova, in banda le schiacciatrici Biccheri/Luzzi e le centrali Amatori/Macedo alternate al libero Luraghi.

I tre set ci raccontano poco in termini di disamina delle fasi salienti con le Terrasinesi che allungano il divario nel punteggio sfruttando lo stato di grazia di tutte le giocatrici del fronte di attacco. I troppi errori delle lilibetane non hanno mai consentito, se non nel terzo set, di rendere la vita difficile alle avversarie. Degno di nota l’ingresso, nel secondo e nel terzo set, del libero Carla Pagano al fine di migliorare la ricezione della squadra.

“Torniamo a casa dall’ultima gara di andata consapevoli del nostro potenziale di crescita – dichiara l’allenatore in seconda Oriana Bertolino – nonostante il risultato negativo. Siamo orgogliosi soprattutto delle capacità di adattamento e sacrificio delle nostre atlete che questa settimana si sono viste messe alla prova tra cambi di ruolo e debutti nel campionato di B2. Continueremo a lavorare come abbiamo fatto fino ad adesso e chissà, magari nella gara di ritorno riusciremo ad impensierire maggiormente le dragonesse terrasinesi”.

Fly Volley Marsala: Spanò 7, Guccione 6, Giannone 6, Patti 5, Titone 1. Terrasini: Mercanti 5, Luzzi 4, Amatori 4, Macedo 11, Biccheri 11, Angelova 3.