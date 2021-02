La Corea del Sud dona al comune di Marsala mascherine di protezione contro il covid

Il giornalista Michele Santoro, su delega del colonello Jung Beungche, addetto militare dell’Ambasciata della Corea del Sud in Italia, ha consegnato al Sindaco di Marsala, Massimo Grillo, 2000 mascherine FFP 94 che il Ministero dei Patrioti e per gli Affari dei Veterani del Paese Asiatico ha donato al Comune lilibetano.

“Desidero ringraziare l’Ambasciata della Corea del Sud in Italia e il Governo di quella Nazione per il gentile omaggio, molto utile, fatto alla nostra collettività – precisa il Sindaco Massimo Grillo. Un plauso lo rivolgo anche al giornalista Michele Santoro che ha segnalato la nostra Città come beneficiaria di questi importanti mezzi di protezione contro il Coronavirus. Nei prossimi giorni renderemo noto come avverrà la distribuzione”.

La scelta di donare le mascherine alla Comunità marsalese è stata effettuata da parte della Corea del Sud grazie all’intervento di Michele Santoro.

“Da sempre la mia famiglia ha dei legami con la Corea del Sud – precisa il giornalista marsalese. Mio padre è stato, peraltro, un veterano di guerra. Debbo dire che i vertici di quel paese non dimenticano mai i loro patrioti e che sono stati felici della scelta di dare alla città in cui risiedo queste mascherine con il solo obbligo di distribuirle ai meno abbienti. Ringrazio il Sindaco per la Sua disponibilità e l’Addetto militare dell’Ambasciata asiatica che mi ha consegnato i sistemi di protezione donati adesso al Comune di Marsala”.